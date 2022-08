Stand: 22.08.2022 11:31 Uhr Basketballer Theis will beim VfL Wolfsburg mittrainieren

Basketball-Profi und NBA-Finalist Daniel Theis würde gerne mal eine Hospitanz im Fußball absolvieren. "Mein Ziel ist, dass ich ein Probetraining beim VfL Wolfsburg mitmache", sagte der 30-Jährige im Podcast "Wunderbar together". Er habe diesbezüglich bereits Kontakt mit Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer aufgenommen. Für die Einheit mit Maximilian Arnold, Lukas Nmecha und Co. hat Theis schon genaue Vorstellungen: "Ein Ziel habe ich: In einem Trainingsspiel ein Tor zu erzielen. Dann renne ich sowieso vom Platz und bin fertig", sagte der bekennende VfL-Fan, der aus Salzgitter stammt. | 22.08.2022 11:30