Stand: 19.01.2021 11:38 Uhr Basketballer Moore zurück nach Bremerhaven

Basketball-Zweitligist Eisbären Bremerhaven verstärkt sich vor dem nächsten Punktspiel in der ProA gegen Tübingen mit Rückkehrer Armani Moore. Der 26-jährige Amerikaner kommt von BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski mit sofortiger Wirkung an die Nordsee. Bereits 2018/2019 spielte Moore, der einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr erhalten hat, in Bremerhaven. Die Eisbären verlassen wird hingegen Noah Allen. Wohin der US-Forward wechselt, ist unbekannt. | 19.01.2020 11:34