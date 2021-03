Stand: 21.03.2021 10:00 Uhr Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves in Play-offs

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben ihre erste Etappe in der Zweiten Bundesliga erreicht und stehen in den ProA Play-offs. Der 82:76 (39:38)-Sieg bei den Nürnberg Falcons gelang jedoch am Sonnabend nur mit Mühe. "Wir haben schlecht gespielt, aber solche Spiele sind immer schwer", sagte Trainer Dirk Bauermann. Erfolgreichster Werfer der Seawolves war Trevor Lacey mit 17 Punkten. Nach 17 Erfolgen in 23 Spielen sind die Rostocker Dritter, punktgleich mit Tabellenführer Jena und Heidelberg. Ergebnisse | 21.03.2021 15:57