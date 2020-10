Stand: 16.10.2020 16:53 Uhr Basketball: Zwei Corona-Fälle beim ETV - Spiel abgesagt

Wegen zweier Corona-Fälle in der Mannschaft fällt der geplante Saisonauftakt des ETV Hamburg in der zweiten Basketball- Bundesliga ProB Nord am Sonntag bei den BSW Sixers aus. Das teilte der ETV am Freitagnachmittag mit. Das Team von Cheftrainerin Sükran Gencay befinde sich in Quarantäne, die Ligaleitung sei informiert. Ein Nachholtermin für die Partie in Sandersdorf in Sachsen-Anhalt steht noch nicht fest. | 16.10.2020 16:55