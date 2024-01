Stand: 17.01.2024 13:25 Uhr Basketball-Weltmeister Theis siegt mit Clippers gegen Oklahoma

Basketball-Weltmeister Daniel Theis aus Salzgitter ist in der NBA mit den Los Angeles Clippers in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Kalifornier setzten sich im Heimspiel gegen Oklahoma City Thunder, zweitbestes Team im Westen, mit 128:117 durch. Theis steuerte in rund 20 Minuten Einsatzzeit neun Zähler, acht Rebounds und drei Blocks bei. Zwei Tage zuvor hatten sich die Clippers im Duell mit Spitzenreiter Minnesota Timberwolves geschlagen geben müssen (105:109). | 17.01.2022 13:24