Stand: 10.11.2023 10:55 Uhr Basketball-Weltmeister Theis mit NBA-Saisondebüt bei Indiana Pacers

Daniel Theis hat am neunten Spieltag in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit den Indiana Pacers sein Saisondebüt gefeiert. Der Weltmeister aus Salzgitter kam beim 126:124 (66:60) seines Teams gegen die Milwaukee Bucks auf acht Minuten Einsatzzeit, in denen der 31-Jährige zwei Punkte erzielte. | 10.11.2023 11:12