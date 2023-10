Stand: 04.10.2023 15:40 Uhr Basketball-Weltmeister Schröder unterstützt Ausbau seines Jugendplatzes

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder will ein Vorhaben seiner Heimatstadt Braunschweig unterstützen, den Jugendplatz in einem der größten Parks der Stadt für 1,4 Millionen Euro zu modernisieren und auszubauen. Nach Angaben der Stadtverwaltung will sich der NBA-Profi mit 50.000 Euro beteiligen. Schröder selbst wurde als Jugendlicher im Prinz-Albrecht-Park entdeckt. Konkret möchte die Stadtverwaltung auf dem 3.200 Quadratmeter großen Platz einen neu gestalteten Skatepark, ein großes und ein kleines Basketball-Feld errichten lassen. | 04.10.2023 15:33