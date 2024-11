Stand: 05.11.2024 22:11 Uhr Basketball: Vechta verliert auch das vierte Champions-League-Spiel

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat auch das vierte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase verloren. Die Niedersachsen unterlagen am Dienstag dem tschechischen Club ERA Nymburk in eigener Halle mit 70:95 (37:53). Bester Werfer für Vechta, das weiterhin Tabellenschlusslicht ist, war Brandon Randolph mit zwölf Punkten. | 05.11.2024 22:10