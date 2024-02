Stand: 11.02.2024 19:22 Uhr Basketball: Vechta verliert Verfolgerduell gegen Alba Berlin

Rasta Vechta hat das Verfolger-Duell in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen Alba Berlin verloren. Die Niedersachsen unterlagen dem Hauptstadt-Club am Sonntag zu Hause mit 89:98 (21:25,20:18,24:23,24:32). Alba lag mehrmals in der Partie zweistellig vorne, die Gastgeber kämpften sich aber immer wieder ran. Im letzten Viertel konnten die Gäste ihren Vorsprung aber verteidigen - und damit Platz drei in der Tabelle. Bester Werfer auf Seiten Vechtas war Ryan Schwieger mit 24 Zählern. Ergebnisse und Tabelle | 11.02.2024 19:22