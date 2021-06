Stand: 19.06.2021 11:25 Uhr Basketball: Towers starten im EuroCup

Die Hamburg Towers treten in der kommenden Saison auch im EuroCup an. Das teilten der Playoff-Viertelfinalist und die Basketball-Bundesliga mit. Zweiter deutscher Starter in dem europäischen Wettbewerb ist Ulm. Die Towers wollen in der kommenden Woche mehr Informationen zu ihrer ersten EuroCup-Saison bekannt geben. | 19.06.2021 11:20