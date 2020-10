Stand: 06.10.2020 16:53 Uhr Basketball-Testspiel: Baskets gegen Towers vor Publikum

Das Testspiel der Basketball-Bundesligisten Baskets Oldenburg und Hamburg Towers wird am kommenden Sonnabend in Oldenburg vor Fans stattfinden. Kurzfristig haben sich die Oldenburger laut Club-Homepage dazu entschieden, das in der Ausarbeitung befindliche Hygienekonzept für die kommende Saison mit ausgelostem Testpublikum einem Probelauf zu unterziehen. Unter den Dauerkarteninhabern haben die Baskets 500 Sitzplätze für die Partie ausgelost, wie die Oldenburger am Dienstag mitteilten. | 06.10.2020 16:51