Stand: 07.04.2022 14:44 Uhr Basketball-Supercup erneut in Hamburg

In der heißen Phase der Vorbereitung auf die diesjährige Heim-EM treten die deutschen Basketballer erneut in Hamburg beim Supercup an. Gespielt wird am 19. und 20. August in der Multifunktionsarena im Volkspark. Gut eineinhalb Wochen vor Start in die EuroBasket (1. bis 18. September) bekommt es Deutschland mit hochkarätigen Gegnern zu tun. Neben dem Gastgeber und Vorjahressieger Deutschland sind beim Viererturnier EM-Titelkandidat Serbien sowie die Olympia-Teilnehmer Italien und Tschechien dabei. | 07.04.2022 14:43