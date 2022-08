Stand: 20.08.2022 21:49 Uhr Basketball: Supercup-Niederlage und weiter ohne Schröder

Kapitän Dennis Schröder wird am Sonntag nicht mit den deutschen Basketballern zum bevorstehenden WM-Qualifikationsspiel nach Schweden reisen. Der Braunschweiger, der wegen einer Knöchelverletzung das Supercup-Endspiel in Hamburg gegen Serbien (56:83) verpasst hatte, wird zunächst nicht mit der Mannschaft fliegen, stattdessen werde der in Hamburg aus privaten Gründen fehlende Niels Giffey zum Team stoßen. Schröder will die beiden nächsten Spiele der WM-Quali noch nicht abschreiben. Der ebenfalls verletzte Daniel Theis (Knie) ist sogar für die Heim-EM (ab 1. September) fraglich.| 20.08.2022 21:40