Stand: 19.06.2021 22:28 Uhr Basketball-Supercup: Deutschland schlägt Tunesien deutlich

Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg ihren zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gewann am Samstagabend gegen Tunesien mit 102:75 (55:33). Am Tag zuvor hatte es bereits ein klares 95:62 gegen Tschechien gegeben. Im Duell mit den bislang ebenfalls zwei Mal siegreichen Italienern geht es für die deutsche Mannschaft nun am Sonntag (20.30 Uhr) um den Titel beim traditionellen Supercup. | 19.06.2021 22:27