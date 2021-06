Stand: 18.06.2021 22:25 Uhr Basketball-Supercup: Deutschland besiegt Tschechien klar

Die deutschen Basketballer sind mit einem klaren Sieg in den Supercup in Hamburg gestartet. Zum Auftakt des Vorbereitungsturniers für die Olympia-Qualifikation besiegte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl Tschechien mit 95:62 (51:33). Noch ohne Spielmacher Dennis Schröder, der gebürtige Braunschweiger stößt am Montag zum Team, waren der umstrittene Rückkehrer Joshiko Saibou (20 Punkte) und Andreas Obst (16) die besten Werfer in der DBB-Auswahl. Die weiteren Gegner sind Tunesien (Sonnabend/20.30 Uhr) Italien (Sonntag/20.30 Uhr). | 18.06.2021 22:22