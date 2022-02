Stand: 17.02.2022 08:35 Uhr Basketball: Starke Leistung von Schröder reicht Houston nicht

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in seinem zweiten Spiel für die Houston Rockets einen großen Leistungssprung gemacht. Aber auch der gebürtige Braunschweiger konnte die 121:124-Niederlage gegen das NBA-Spitzenteam Phoenix Suns nicht verhindern. Bei seinem ersten Auftritt in der Startaufstellung war der 28-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) der klare Anführer seiner Mitspieler, dirigierte nahezu alle Angriffe und verbuchte selbst 23 Punkte, neun Vorlagen und sechs Rebounds. Zwischenzeitlich lagen die Rockets mit zwölf Punkten gegen das derzeit beste NBA-Team in Führung, machten aber zu viele einfache Fehler und verloren. | 17.02.2022 08:30