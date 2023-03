Stand: 02.03.2023 08:53 Uhr Basketball: Schröder stark bei Lakers-Sieg

Angeführt von einem starken Dennis Schröder (Braunschweig) haben die Los Angeles Lakers einen wichtigen Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geholt. Gegen sein ehemaliges Team, die Oklahoma City Thunder, verbuchte der Nationalmannschafts-Kapitän am Mittwochabend (Ortszeit) 26 Punkte und war der beste Lakers-Profi beim 123:117-Sieg. Ohne den geschonten Anthony Davis und die verletzten LeBron James und D'Angelo Russell an seiner Seite hatte Schröder einen schwachen Start, steigerte sich in der zweiten Hälfte aber stark. | 02.03.2023 08:41