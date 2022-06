Stand: 09.06.2022 12:09 Uhr Basketball: Schröder spielt wieder für Deutschland

Die deutschen Basketballer können in den kommenden Spielen der WM-Qualifikation mit NBA-Star Dennis Schröder planen. Der Point Guard, der zuletzt bei den Houston Rockets unter Vertrag stand, steht wie von ihm angekündigt für die Partien in Estland (30. Juni) und gegen Polen in Bremen (3. Juli) zur Verfügung. Im Kader von Bundestrainer Gordon Herbert steht in Isaac Bonga ein weiterer Profi aus der NBA. Insgesamt nominierte Herbert 16 Spieler für die beiden letzten Spiele der ersten Qualifikationsphase. | 09.06.2022 11:40