Stand: 11.03.2024 08:40 Uhr Basketball: Schröder gelingt mit Brooklyn Nets Überraschungssieg

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Brooklyn Nets einen wichtigen Erfolg im Play-off-Rennen der NBA eingefahren. Am Sonntag (Ortszeit) setzte sich das Team aus New York mit 120:101 (52:51) bei den Cleveland Cavaliers durch, die vor dem Spieltag den zweiten Platz in der Eastern Conference belegten, jedoch auch ersatzgeschwächt antreten mussten. Schröder erzielte 17 Punkte, traf dabei starke sieben seiner elf Wurfversuche aus dem Feld und verteilte mit acht Assists die meisten aller Spieler. | 11.03.2024 08:14