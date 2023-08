Stand: 10.08.2023 14:14 Uhr Basketball: Schröder, Theis und Hollatz im finalen WM-Kader

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat am Donnerstag sein endgültiges Aufgebot für die Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Phillippinen bekanntgegeben. Mit Dennis Schröder (Toronto Raptors/Kanada), Daniel Theis (Indiana Pacers/USA) und Justus Hollatz (Olimpija Ljubljana/Slowenien) sind drei gebürtige Norddeutsche im Aufgebot. Der Braunschweiger Schröder führt das zwölfköpfige Team als Kapitän an. Er gehörte wie der Salzgitteraner Theis und der Hamburger Hollatz auch im vergangenen Jahr zum DBB-Team, das bei der EM im eigenen Land Bronze holte. David Krämer, der in diesem Sommer von den Löwen Braunschweig nach Granada wechselte, ist ebenfalls im Kader und erstmals bei einem großen Turnier dabei. Aus dem zuletzt 14 Spieler umfassenden Aufgebot wurden am Donnerstag Oscar da Silva (FC Barcelona) und Leon Kratzer (Paris Basketball) gestrichen. Die WM beginnt am 25. August, Deutschland trifft in der Vorrunde auf Japan, Finnland und Australien. | 10.08.2023 14:11