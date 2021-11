Stand: 19.11.2021 12:29 Uhr Basketball: Rostock erlebt Bruderduell auf der Trainerbank

In der Familie des Basketball-Coaches Christian Held von Zweitligist Rostock Seawolves sorgt ausgerechnet eine Corona-Infektion für eine Premiere. Der Coach der Heimmannschaft steht am Sonnabend (19.30 Uhr) im Spiel gegen Uni Baskets Paderborn seinem Bruder Florian gegenüber, der die Gäste notgedrungen betreuen muss. Grund ist der Ausfall des Paderborner Cheftrainers Steven Esterkamp, der trotz zweifacher Impfung positiv auf das Corona-Virus getestet wurde und sich in häuslicher Quarantäne befindet. | 19.11.2021 12:27