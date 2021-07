Stand: 16.07.2021 14:07 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verpflichten Point Guard

Die Rostock Seawolves verstärken sich weiter für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Am Freitag gaben die Mecklenburger die Verpflichtung von Point Guard Jordan Roland bekannt. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison in Island und war dort mit 21,6 Punkten pro Spiel einer der besten Punktesammler der dortigen Ersten Liga. In Rostock unterschreibt Roland einen Ein-Jahres-Vertrag. | 16.07.2021 14:06