Stand: 12.03.2023 17:32 Uhr Basketball: Rostock Seawolves mit elftem Saisonsieg

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben am Sonntag einen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Mecklenburger fuhren mit 86:79 (40:32)-gegen die Hakro Merlins Crailsheim ihren elften Saisonsieg ein und halten damit Anschluss an die Playoff-Plätze. JeQuan Lewis führte den Aufsteiger mit 26 Punkten an. Für die Merlins setzte es die siebte Niederlage in Serie. |12.03.2023 17:31