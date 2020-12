Stand: 18.12.2020 16:44 Uhr Basketball: Personalsorgen vor Nordduell

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers geht mit Personalproblemen in die Partie am Sonntag (15 Uhr) bei der BG Göttingen. Der Einsatz von Bryce Taylor, Justus Hollatz und Max DiLeo ist fraglich, definitiv fehlen werden Kameron Taylor und Hans Brase. Allerdings muss auch der Gastgeber die Ausfälle einiger Leistungsträger verkraften. Aufgrund der bisherigen Saison-Bilanz von fünf Siegen und einer Niederlage sind die Hamburger Favorit, Göttingen verlor zuletzt drei Partien in Serie. 18.12.2020 16:43