Stand: 04.04.2025 21:48 Uhr Basketball: Panthers Osnabrück verlieren erstes Play-off-Spiel



Die Panthers Osnabrück haben das erste Play-off-Halbfinalspiel der Basketball-Bundesliga der Frauen verloren. Die Niedersächsinnen unterlagen am Freitagabend mit 67:73 (31:29) in Keltern. Damit liegt Osnabrück in der "best of five"-Serie nun mit 0:1 hinten. | 04.04.2025 21:42