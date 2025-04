Stand: 06.04.2025 20:39 Uhr Basketball: Panthers Osnabrück gleichen in Play-offs aus

Die Bsketballerinnen der Panthers Osnabrück haben im Kampf um den Einzug ins Play-off-Finale zurückgeschlagen. Nach der Heimniederlage am Freitag feierten die Niedersächsinnen in Keltern einen 70:68 (34:30)-Auswärtserfolg. Damit glichen die Osnabrückerinnen, die zu Hause noch mit sechs Punkten Rückstand verloren hatten, in der Halbfinal-Serie "best of five" zum 1:1 aus. Am Freitag (19 Uhr) haben die Panthers wieder Heimrecht. Play-off-Ergebnisse | 06.04.2025 19:15