Stand: 11.04.2025 21:51 Uhr Basketball: Osnabrück Panthers liegen in Play-offs wieder hinten

Die Basketballerinnen der Panthers Osnabrück haben gegen die RS Keltern ihr erstes Heimspiel in der Play-off-Halbfinalserie verloren. Am Freitagabend verloren die Niedersächsinnen in eigener Halle mit 70:75 (23:26, 14:14, 12:10, 21:25). Beim Stand von 1:2 aus Osnabrücker Sicht hat Keltern am kommenden Sonntag (16 Uhr) in der Serie "best of five" nun den ersten Matchball zum Einzug ins Finale. Das Match findet noch einmal in Osnabrück statt. Bei einem möglichen fünften Spiel hätte Keltern dann wieder Heimrecht. | 11.04.2025 21:03