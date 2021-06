Stand: 21.06.2021 09:36 Uhr Basketball: Olympia-Qualifikation ohne Hollatz und van Slooten

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl plant die Olympia-Qualifikation ohne den verletzten Justus Hollatz (Hamburg Towers) und Luc van Slooten (Löwen Braunschweig). Die beiden Profis wurden ebenso wie Philipp Herkenhoff (Ulm) und Filip Stanic (Würzburg) nach dem Gewinn des Supercups in Hamburg aus dem Kader gestrichen. Am Donnerstag steht in Heidelberg die Generalprobe gegen den Senegal an, bevor es in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) um das Tokio-Ticket geht. | 21.06.2021 09:34