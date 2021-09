Stand: 22.09.2021 17:04 Uhr Basketball: Oldenburg und Göttingen mit 2G-Regel

Die Baskets Oldenburg setzen bei ihrem ersten Heimspiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga gegen die Merlins Crailsheim auf die 2G-Regel und planen mit bis zu 5.000 Zuschauern. Laut der 2G-Regel dürfen Geimpfte und Genesene in die Halle. Ein negativer Corona-Test reicht dagegen nicht. Auch die BG Göttingen will bei ihren Heimspielen auf das 2G-Modell bauen. Damit kann die Arena wieder komplett mit 3.447 Zuschauern gefüllt werden. Aus organisatorischen Gründen ist das im ersten Heimspiel am Sonntag gegen Bamberg noch nicht möglich, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. | 22.09.2021 17:03