Stand: 24.05.2021 22:28 Uhr Basketball: Oldenburg droht Viertelfinal-Aus gegen Ulm

Den Baskets Oldenburg droht bereits in den Viertelfinal-Play-offs der Basketball-Bundesliga das Aus. Die Niedersachsen verloren am Pfingstmontag das dritte Duell mit Ulm 66:70 (25:38) und liegen in der Serie "Best of five" nun mit 1:2 in Rückstand. Nathan Boothe war mit zwölf Punkten erfolgreichster Schütze für die "Donnervögel", die in den ersten beiden Vierteln eine schwache Angriffsleistung zeigten und so auf die Verliererstraße gerieten. Ein starker dritter Abschnitt (25:12) war am Ende zu wenig. Ergebnisse Play-offs | 24.05.2021 22:27