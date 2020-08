Stand: 17.08.2020 13:05 Uhr

Basketball: Ogunsipe weiter bei den Towers

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers kann auch in der kommenden Saison auf Marvin Ogunsipe bauen. Der Flügelspieler wurde von den Hanseaten für ein weiteres Jahr vom Ligarivalen FC Bayern München ausgeliehen. 2018 und 2019 gehörte Ogunsipe zum Bayern-Meisterkader, wurde danach aber an die Hamburger verliehen. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 20 Erstliga-Einsätze für die Towers. Beim Finalturnier in München verstärkte der 24-Jährige dann die Crailsheim Merlins und machte dort fünf Partien. Ogunsipe hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. | 17.08.2020 13:00