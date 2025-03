Stand: 11.03.2025 11:29 Uhr Basketball: Ogbe bleibt bei Hamburg Towers

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den Vertrag mit Kenneth Ogbe vorzeitig bis 2027 verlängert. Der 30 Jahre alte Flügelspieler wechselte im vergangenen Sommer in die Hansestadt, hat seitdem lediglich zwei Pflichtspiele verpasst und seine von Verletzungen geprägte Vergangenheit abgeschüttelt. "Ich bin glücklich, zwei weitere Jahre für Hamburg zu spielen. Die Organisation hat mir nach zwei schwierigen Jahren eine Chance gegeben und ist mir in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen", so Ogbe. | 11.03.2025 11:25