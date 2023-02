Stand: 17.02.2023 14:08 Uhr Basketball: Nord-Quartett im DBB-Kader

Vier Profis von norddeutschen Basketball-Bundesligisten zählen zum Kader des deutschen Nationalteams für die anstehenden letzten WM-Qualifikationsspiele. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte für die Partien gegen Schweden in Frankfurt (24. Februar) und in Finnland (27. Februar) die beiden Braunschweiger David Krämer und Nicholas Tischler sowie Till Pape von der Bg Göttingen und Len Schoormann von den Hamburg Towers. EM-Bronzegewinner Deutschland hat sein Ticket für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) bereits sicher. | 17.02.2023 14:07