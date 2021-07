Stand: 28.07.2021 17:04 Uhr Basketball: Niedersachsenduell im BBL Pokal

In der ersten Runde des BBL Pokals kommt es mit der Begegnung der Basketball Löwen Braunschweig gegen Vorjahres-Halbfinalist BG Göttingen zu einem Niedersachsenduell. Die Baskets Oldenburg müssen nach Frankfurt zu den Skyliners reisen, die Hamburg Towers treten in Bayreuth an. Die Runde wird am 2. und 3. Oktober ausgespielt, das Top-Four-Finalturnier ist für den 19. und 20. Februar 2022 geplant. | 28.07.2021 17:04