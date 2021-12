Stand: 11.12.2021 11:58 Uhr Basketball: Niederlagen für Schröder und Theis

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum dritten Mal in Serie verloren. Das Team des deutschen Spielmachers war bei den Phoenix Suns beim 90:111 (39:57) chancenlos. Der Braunschweiger war mit 15 Zählern hinter Jayson Tatum (24) zwar zweitbester Celtics-Schütze, an der Niederlage konnte er allerdings nichts ändern. Ohne den nicht eingesetzten Center Daniel Theis (Salzgitter) gab es für die Houston Rockets nach zuletzt sieben Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Gegen den Titelträger Milwaukee Bucks unterlagen die Texaner mit 114:123 (65:58). | 11.12.2021 10:18