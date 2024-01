Stand: 10.01.2024 21:54 Uhr Basketball: Niederlagen für Hamburg Towers und BG Göttingen

Die Hamburg Towers werden nicht zum dritten Mal in Folge an den Play-offs des Eurocups teilnehmen. Am Mittwoch unterlag der Basketball-Bundesligist Joventut Badalona aus Spanien in der Inselparkhalle mit 90:96 (52:53) und hat bei noch vier ausstehenden Partien keine Chance mehr auf Rang sechs in der A-Gruppe. Bester Hamburger Werfer war Vincent King mit 17 Punkten. Die BG Göttingen verlor im Europe Cup ebenfalls, hat aber noch Chancen aufs Weiterkommen: Beim 81:87 (40:31, 76:76) nach Verlängerung erzielte Grant Anticevich 22 Punkte. | 10.01.2021 21:53