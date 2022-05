Stand: 28.05.2022 12:18 Uhr Basketball-Nationalspieler Hollatz wechselt nach Spanien

Das deutsche Basketball-Talent Justus Hollatz verlässt den Bundesligisten Hamburg Towers und wechselt in die höchste spanische Liga ACB zu CB Breogan aus Lugo in der Provinz Galicien. Dies gab sein Manager Misko Raznatovic bekannt. Der Nationalspieler war Ende April zum zweiten Mal in Folge zum besten Nachwuchsspieler der Bundesliga BBL gewählt worden. Der in Hamburg geborene 21 Jahre alte Power Forward peilt zudem den Sprung in die NBA an und hat sich zum diesjährigen Draft angemeldet. Die Talenteziehung der nordamerikanischen Profiliga findet am 23. Juni statt. | 28.05.2022 12:17