Stand: 13.06.2023 16:00 Uhr Basketball: Mawugbe verlässt die Rostock Seawolves

Selom Mawugbe verlässt den Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves nach nur einer Saison wieder. Das gaben die Norddeutschen am Dienstag bekannt. Für welches Team der 24 Jahre alte US-amerikanische Center künftig auflaufen wird, steht noch nicht fest. Mawugbe kam im vergangenen Sommer an die Ostsee und stand als einziger Seawolves-Profi in allen 34 Ligaspielen auf dem Parkett. In durchschnittlich 25:43 Minuten kam der 2,08 Meter große Athlet auf 8,7 Punkte bei einer starken Trefferquote von 74,1 Prozent. | 13.06.2023 16:00