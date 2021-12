Stand: 12.12.2021 17:25 Uhr Basketball: Löwen siegen, Towers verlieren

Für die Nordclubs hat es am Sonntag in der Basketball-Bundesliga einen Sieg und eine Niederlage gegeben. Die Löwen Braunschweig setzten sich in Würzburg hauchdünn mit 87:86 (43:37) durch, die Hamburger unterlagen in Ulm ebenfalls knapp mit 74:78 (36:37). Bester Werfer der Towers war Maik Kotsar mit 16 Punkten. Erfolgsreichste Braunschweiger Schützen waren Tookie Brown und Martin Petarka mit jeweils 18 Zählern. | 12.12.2021 17:25