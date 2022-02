Stand: 15.02.2022 21:32 Uhr Basketball: Löwen Braunschweig gewinnen in Ulm

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat am Dienstagabend einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Niedersachsen gewannen beim Tabellendritten in Ulm mit 78:59 (43:33). Vor 3.000 Zuschauern waren David Krämer mit 15 Punkten sowie Tookie Brown (14), Ondrej Sehnal (12) und Owen Klassen (10) für Braunschweig am erfolgreichsten. In der Tabelle belegen die Löwen den zwölften Platz. Am Sonnabend treffen die Niedersachsen im Halbfinale des BBL-Pokals auf Crailsheim. | 15.02.2022 21:34