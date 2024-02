Stand: 09.02.2024 22:02 Uhr Basketball Löwen Braunschweig feiern in BBL Auswärtssieg

Die Löwen Braunschweig haben in der Basketball-Bundesliga einen überzeugenden Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jesus Ramirez setzte sich am Freitagabend in der BBL bei den Academics Heidelberg souverän mit 94:76 (50:42) durch und kletterte damit zumindest vorübergehend in der Tabelle auf den zehnten Platz. Beste Werfer bei den Niedersachsen waren vor 3.774 Zuschauenden in Heidelberg Ferdinand Zylka mit 17 sowie TJ Crockett Jr. und Sananda Fru mit jeweils 16 Punkten. Überblick | 09.02.2024 21:06