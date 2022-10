Stand: 03.10.2022 17:40 Uhr Basketball: Heimniederlage für Löwen Braunschweig zum Auftakt

Die Löwen Braunschweig haben am Montag ihre erste Partie der Spielzeit 2022/2023 in der Basketball Bundesliga (BBL) verloren. Die Niedersachsen unterlagen vor heimischer Kulisse den Würzburg Baskets mit 82:89 (17:12,21:27,17:25,27:25). Bester Werfer bei den Braunschweigern war Braydon Hobbs mit 18 Punkten, gefolgt von Jilson Bango mit 16 Zählern. Unter den Zuschauern war auch Nationalspieler und Hauptgesellschafter Dennis Schröder, der in den kommenden Tagen zu seinem NBA-Club L.A. Lakers reisen wird. | 03.10.2022 17:40