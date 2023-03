Stand: 19.03.2023 18:27 Uhr Basketball: Hannovers Frauen feiern Pokalsieg

Die Basketballerinnen des TK Hannover haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Pokalsieg gefeiert. Im Finale des Top Four setzte sich der Tabellenführer der Frauen Basketball Bundesliga (DBBL) am Sonntagnachmittag mit 79:64 (44:36) gegen Gastgeber Panthers Osnabrück durch und hat damit die Chance, das Double zu holen. Die Luchse aus Hannover hatten im Halbfinale Keltern, Pokalsieger von 2021, ausgeschaltet (73:65). Osnabrück schlug den Zweitligisten Bochum (81:69), der das kleine Finale gegen Keltern gewann. | 19.03.2023 18:24