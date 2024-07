Stand: 12.07.2024 12:31 Uhr Basketball: Hamburger Hollatz nicht bei Olympia dabei

Für Justus Hollatz ist der Traum von der Olympia-Teilnahme in Paris geplatzt. Der Hamburger steht nicht im deutschen Basketball-Aufgebot, das Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag bekanntgab. Angeführt wird das Team vom Braunschweiger Dennis Schröder. Das Nationalteam bestreitet auf seinem Weg nach Paris am Sonnabend (19.30 Uhr) in Hamburg ein Testspiel gegen die Niederlande. | 12.07.2024 12:26