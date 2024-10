Stand: 09.10.2024 22:00 Uhr Basketball: Hamburg Towers unterliegen Jerusalem - Löwen mit Kantersieg

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers ist auch im dritten Versuch ein Sieg im Eurocup versagt geblieben. In Bulgarien unterlag der Basketball-Bundesligist dem Gastgeber Hapoel Jerusalem mit 74:89 (37:46). Die Partie fand in dem rund 50 Kilometer von Sofia entfernten Samokov statt, wo das Jerusalemer Team seine Heimspiele aufgrund der Lage in Israel derzeit austrägt. Bester Werfer bei den Towers war Jaizec Lottie, der 16 Punkte erzielte. Im Europe Cup landeten die Löwen Braunschweig mit dem 89:59 (32:32) über AEK Larnaka im ersten Gruppenspiel einen Kantersieg. | 09.10.2024 21:59