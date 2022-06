Stand: 16.06.2022 14:18 Uhr Basketball: Hamburg Towers starten erneut im Eurocup

Die Hamburg Towers dürfen zum zweiten Mal nacheinander im Basketball-Europapopkal spielen. Der Bundesligist wurde am Donnerstag von der Euroleague als einer von 20 Startern im Eurocup bestätigt. In ihrer Premieren-Saison im Eurocup hatten die Hamburger in diesem Jahr das Achtelfinale erreicht. Die Towers stecken nach der abgelaufenen Saison mitten im Umbruch und müssen zahlreiche Abgänge ersetzen. Als neuer Trainer wurde bereits der Österreicher Raoul Korner für den nach Oldenburg gewechselten Pedro Calles verpflichtet. | 16.06.2022 14:16