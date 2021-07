Stand: 26.07.2021 13:20 Uhr Basketball: Hamburg Towers mit acht Testspielen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat acht Testspiele in Vorbereitung auf die neue Saison vereinbart. So treten die Hamburger unter anderem gegen Dänemarks Meister Bakken Bears (21.August), beim Alles-Paletti-Cup in Rostock (28./29.August), gegen EWE Baskets Oldenburg (7.September), Bonn (11.September) und die Antwerp Giants (12.September) an. Es folgen Spiele gegen BG Göttingen (11.September) und AS Monaco drei Tage später. Der Saisonstart ist am 25.September bei den MHP Riesen Ludwigsburg. | 26.07.2021 13:20