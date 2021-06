Stand: 14.06.2021 12:24 Uhr Basketball: Guard Zeeb verlässt Löwen Braunschweig

Garai Zeeb verlässt die Basketball Löwen aus Braunschweig. Der Bundesligist und der 24 Jahre alte Guard einigten sich darauf, das noch ein Jahr gültige Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden. Zeeb wechselt in die Zweite Liga (ProA) zu den Gladiators Trier. "Nach zwei Jahren in Braunschweig habe ich mich jetzt für einen Wechsel nach Trier entschieden, um mehr Verantwortung zu bekommen und offensiv sowie defensiv eine größere Rolle zu spielen", so Zeeb. | 14.06.2021 12:24