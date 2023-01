Stand: 18.01.2023 20:24 Uhr Basketball-EuroCup: Hamburg Towers verlieren in Ankara

Trainer Benka Barloschky muss auch nach seinem zweiten Pflichtspiel mit den Hamburg Towers auf den ersten Sieg warten. Der norddeutsche Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend im EuroCup beim türkischen Verein Turk Ankara mit 74:98 (39:48). Dies war in dem europäischen Wettbewerb die vierte Niederlage in Folge. Die Hanseaten stehen in der Gruppenphase bei einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen. | 18.01.2023 20:20