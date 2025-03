Stand: 27.03.2025 15:47 Uhr Basketball-EM: Deutschland mit machbarer Vorrunde

Basketball-Weltmeister Deutschland bestreitet seine Spiele in der EM-Vorrunde im finnischen Tampere und entkommt in der Gruppenphase einem Duell mit den großen NBA-Stars. Das ergab die Auslosung für das Turnier in diesem Sommer (27. August bis 14. September). Die deutschen Gegner in der Gruppe B sind Co-Gastgeber Finnland, Großbritannien, Litauen, Schweden und Montenegro. Gemeinsam mit Litauen ist das Team um Kapitän Dennis Schröder aus Braunschweig Favorit auf den Gruppensieg. Die K.o.-Runde findet im lettischen Riga statt. | 27.03.2025 15:46